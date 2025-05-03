غرامة 10 آلاف درهم لمتسبب في حادث مروري    

عاقبت محكمة المرور في دبي خليجياً بغرامة 10 آلاف درهم ووقف العمل برخصته ثلاثة أشهر لتسببه في إصابة ثلاثة أشخاص بحادث مروري.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبة، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه، والانحراف المفاجئ، اصطدمت سيارته بأخرى، فتسبب خطأ في إصابة ثلاثة أشخاص بداخلها. ووجهت إليه النيابة ارتكاب تهمة المساس - خطأ - بسلامة جسم إنسان، وإتلاف مال مملوك للغير، واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت واعتراف المتهم، فعاقبته بالحكم السابق بعد استعمال الرأفة.