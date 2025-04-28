3000 درهم غرامة بحق مدانة بالسب

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة امرأة آسيوية بتهمة السب والقذف، عبر وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وعاقبتها بغرامة 3000 درهم عما أسند إليها، ومصادرة الهاتف محل الجريمة، كما أمرت بحذف عبارات السب محل تلك الواقعة من جميع شبكات التواصل الاجتماعي، وحرمانها من استخدام الشبكة المعلوماتية شهراً واحداً يبدأ من تاريخ نهائية الحكم.

وطعنت المتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، ولاتزال الدعوى منظورة.

ويتناول قانونا العقوبات ومكافحة الشائعات، والجرائم الإلكترونية جريمة السب، وتنص الفقرة الأولى من المادة 373 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة من رمى غيره بإحدى طرق العلانية، بما يخدش شرفه أو اعتباره.