استغل شخص من جنسية دولة آسيوية وجود دراجتين هوائيتين في موقف بإحدى البنايات من دون حماية بأقفال، وسرقهما بالتعاون مع شخص آخر مجهول، لكن قبض عليه وأحيل إلى محكمة الجنح في دبي، فعاقبته بالحبس شهرين وغرامة 1970 درهماً، قيمة المسروقات، وبالإبعاد عن الدولة.

وأفادت مُدعية في تحقيقات النيابة العامة بأنها أوقفت الدراجتين في موقف بنايتها، من دون أن تضع عليهما أقفالاً، وحين استيقظت في اليوم التالي فوجئت باختفائهما، فأبلغت الشرطة التي تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

بدوره، اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة، مقرراً أنه كان برفقة أحد أصدقائه في منتصف ليلة الواقعة، وشاهدا الدراجتين في موقف سيارات تابع لإحدى البنايات، مقابلة للطريق العام، ولاحظا أنهما غير مثبتتين بأي أقفال، فبادرا إلى سرقتهما وبيعهما لحاجتهما إلى المال.

وأشار المتهم إلى أنهما باعا الدراجتين بمبلغ 120 درهماً، وكان نصيبه منها 50 درهماً فقط، لكنه تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.

بدورها، التفتت المحكمة عن إنكاره مطمئنة إلى اعترافه بحق نفسه في مراحل الدعوى الأخرى، وعاقبته بالحبس والغرامة.

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