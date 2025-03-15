حبس سائق ووقف رخصة القيادة 3 أشهر

عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً قاد مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية، وصدم بها حاجزاً إسمنتياً وتسبب في إتلافه، كما قضت بإيقاف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود سيارته على شارع الشيخ زايد بعد جسر إكسبو تجاه أبوظبي، ولم يأخذ بظروف الحال، أو الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، فانحرف بصورة خطأ، وصدم حاجزاً إسمنتياً على جانب الطريق. وبالإبلاغ عن الواقعة، تبين أن المتهم في حالة غير طبيعية، فتم فحصه بوساطة جهاز النفخ، وتبين وقوعه تحت تأثير المشروبات الكحولية، كما أنه اعترف بذلك في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة.