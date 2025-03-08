أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي مدير شركة وموظفاً سابقاً بغرامة 3000 درهم لكل منهما، بعد إدانتهما بالاعتداء المتبادل داخل مقر الشركة.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن خلافات دارت بين المتهمين، تطوّرت إلى إقامة الموظف دعوى عمالية ضد المدير لمطالبته بسداد رواتب متأخرة لمدة ثلاثة أشهر، ثم توجه إلى الشركة بعد نصيحة من المستشارة العمالية فدار بينهما شجار تطوّر للضرب المتبادل.