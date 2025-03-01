إدانة متهم بإتلاف ممتلكات والقيادة برخصة منتهية

عاقبت محكمة المرور في دبي شخصاً أجنبياً بغرامة 15 ألف درهم، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمتي إتلاف ممتلكات الغير، مركبته وأخرى صدمها من الخلف، والقيادة برخصة منتهية. وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم البالغ من العمر 27 عاماً لم يأخذ بظروف الحال أو الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، أو يلتزم بالمسافة الآمنة، ما أدى إلى تسببه في صدم مركبة كانت تسير أمامه، وتبين بعد ضبطه أنه كان يقود السيارة برخصة منتهية. وأثبتت التقارير الفنية للحادث خطأ المتهم، كما أنه اعترف بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة، وقضت المحكمة بالعقوبة المقررة على الجريمة والأشد وفق لائحة الاتهام، وخفضت العقوبة لظروف المتهم والواقعة.