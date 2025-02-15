تغريم آسيويين لمخالفتهما قانون السير

قضت محكمة المرور في دبي بإدانة شخصين من جنسية دولة آسيوية، وعاقبت الأول بغرامة 10 آلاف درهم بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وألفي درهم عن تهمة القيادة دون رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص، بينما عاقبت الثاني بغرامة 500 درهم عن تهمة السماح لشخص آخر بقيادة مركبة دون رخصة.

وأفادت تفاصيل الواقعة بأن المتهم الثاني سمح لصديقه بقيادة مركبته دون أن يحوز الأخير رخصة سارية المفعول، فضلاً عن أن الأخير لم يكن في حالة طبيعية أثناء القيادة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى اطمئنانها إلى ثبوت الاتهامات الموجهة لهما، وفق تقرير المختبر الجنائي بالنسبة للأول، واعترافاته في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة.