أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص أوروبي ثلاثة أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

ولم يرتضِ المدان الحكم الصادر ضده فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، واعترف أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه، لكن طالب دفاعه ببراءته ناعياً بطلان الحكم الابتدائي، وإذن النيابة، وإجراءات القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات لعدم الاستعانة بمترجم يتحدث لغة المتهم، وبطلان اعتراف الأخير، لافتاً إلى أن المادة المضبوطة يتعاطاها بموجب وصفة طبية، وعاقبته المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر.