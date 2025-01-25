2000 درهم غرامة لمتسبب في حادث   

عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً يبلغ 19 عاماً بغرامة 2000 درهم بعد إدانته بالمساس بسلامة الغير نتيجة تسببه في حادث مروري، وإتلاف مال مملوك لآخرين.

وأفادت النيابة العامة في دبي بأن المتهم قاد مركبة دون أن يأخذ بظروف الحال أو الحيطة والحذر اللازمة، ونتيجة القيادة بإهمال ودون انتباه انحرف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تدهور المركبة، وتسبب الحادث في إيذاء شخص من جنسية خليجية كان برفقته.

وأشارت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة الواقعة وسلامة إسنادها إلى المتهم وثبوتها في حقه، لافتة إلى أنها تطمئن إلى ارتكابه خطأ أثناء قيادة المركبة، وفق معاينات ثابتة بتقرير الحادث، والتقرير الطبي للمجني عليه، فضلاً عن اعتراف المتهم.