أروقة المحاكم

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بسجن شخص من جنسية عربية شهراً، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بسرقة لوحة مركبة ونقلها إلى أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط اعترف بالتهمة المسندة إليه، مقرراً أنه سرق لوحة مركبة وقام بتثبيتها على سيارته. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن إلى اعتراف المتهم، ومن ثم تقضي بإدانته، لكنها استعملت معه قسطاً من الرأفة.

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