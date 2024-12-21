1200 درهم غرامة «عدم التزام بخط السير»

عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً يبلغ 23 عاماً بغرامة 1200 درهم، بعد إدانته بقيادة دراجة نارية دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وعدم التزامه بخط السير الإلزامي، ثم انحرافه المفاجئ ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى وإتلافها.

وكشفت تفاصيل الدعوى أن المتهم كان يقود دراجة غير مؤمن عليها ومنتهية الترخيص، وأفادت المحكمة بأن الدليل استقام على صحة الدعوى وسلامة إسنادها للمتهم، وفق المعاينات الثابتة في تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عما قرره في محضر الشرطة. وأفاد شاهد إثبات تابع لشرطة دبي بأنه وفق معاينة الحادث، يتبين خطأ المتهم الذي لم يلتزم بخط سيره، وانحرف بشكل مفاجئ قبل أن يصدم المركبة المتضررة.

mfouda@ey.ae

