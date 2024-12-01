آسيوي يتسبب في إصابة امرأة بحادث سير

تسبب سائق آسيوي في إصابة امرأة وإتلاف مركبتها نتيجة دخوله المفاجئ بسيارته إلى طريق دون أن يتأكد من خلوه ما أدى إلى اصطدام المركبتين وإتلافهما. ووجهت النيابة العامة في دبي إليه تهمتي المساس بالخطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وأحالته إلى محكمة المرور التي قضت بإدانته وتغريمه 2000 درهم.

وأوضحت تفاصيل الواقعة أن المتهم لم يلتزم بالحيطة والحذر أثناء القيادة ودخل الطريق دون التأكد من خلوه، فصدم مركبة المجني إليها، التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

mfouda@ey.ae

