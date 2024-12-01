أروقة المحاكم

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس شخص من جنسية دولة عربية ستة أشهر بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، بالإضافة إلى غرامة 54 ألف درهم قيمة المبلغ الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة.

وقضت محكمة الجنح بإدانة المتهم وعاقبته غيابياً بالعقوبة المشار إليها، فعارض الحكم، فقبلت المحكمة معارضته لكن قضت بتأييد الحكم الغيابي، ومن ثم طعن أمام محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها الحكم الابتدائي بإدانته وحبسه وتغريمه قيمة المبلغ الذي استولى عليه.

mfouda@ey.ae

