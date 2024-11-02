تغريم سائق ووقف رخصة قيادته 3 أشهر

عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً يبلغ من العمر 27 عاماً بغرامة 10 آلاف درهم ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إتلاف مال مملوك للغير نتيجة حادث مروري تسبب فيه نتيجة إهماله وقيادة مركبة في حالة غير طبيعية.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم انحرف بشكل مفاجئ بينما كان يقود سيارته، بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر اللازمين، وصدم حاجزاً إسمنتياً وتسبب بخطئه في إتلاف الحاجز.

وبسؤاله في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة اعترف بالتهمة المسندة إليه، ومن ثم قضت بإدانته ومعاقبته بالغرامة ووقف الرخصة.

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