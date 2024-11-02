أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص من جنسية دولة عربية بتهمة سرقة 58 ألف درهم من شخص خليجي، وعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه قيمة المبلغ المستولى عليه، وإبعاده عن الدولة، فيما حكمت ببراءة شخص آخر من الجنسية ذاتها.

من جهته، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، منكراً التهمة الموجهة إليه، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف، ورفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من المتهم، وأيدت العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية.

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