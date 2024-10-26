خضع شاب خليجي لبرنامج الفحص الدوري، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، لمتابعة حالته والتأكد من صدق رغبته في الإقلاع عن تعاطي المخدرات دون توجيه أي اتهام له.

ووقّع الشاب (23 عاماً) على تعهد بعدم الامتناع عن أخذ عينة منه لفحصها، والتزام مواعيد المراجعة، وفق جدول البرنامج، وفي الأوقات المفاجئة، حسب النظام، على أن يتحمل التبعات القانونية لعدم التزام القرار. وفي الموعد المحدد له سلفاً، أعطى عينة من تلقاء نفسه لفحصها، وأفاد تقرير من المختبر الجنائي في شرطة دبي باحتواء العينة على مواد مخدرة.

وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بتعاطي نوع من المؤثرات العقلية. وكرر اعترافه أمام المحكمة، وطلب استعمال الرأفة معه. وأشارت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم، إذ تطمئن إلى اعترافه في جميع مراحل الدعوى، وتقرير المختبر الجنائي، ومن ثم قضت بإدانته وتغريمه 5000 درهم، إضافة إلى تدبير منعه تحويل أو إيداع الأموال للغير بنفسه أو بوساطة شخص آخر إلا بناء على إذن من المصرف المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لسنتين بعد انتهاء العقوبة.

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