. هل يحق للزوجة طلب الطلاق في حال عدم قدرة الزوج على أداء واجباته الشرعية؟ (س.ل) دبي

إن الحياة الزوجية قوامها المحبة والمودة، ومن مقاصدها التكاثر والإنجاب والتناسل. وقد قال تعالى في محكم التنزيل «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».

ومن المقرر قانوناً أنه إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص وغيرهما مما يحول دون إتمام الواجبات الشرعية أو يمنع حصول المتعة، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء كانت العلة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده.

ويسقط حق أحد الطرفين في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعد توقيعه. وتنظر المحكمة دعاوى فسخ الزواج لهذا النوع من العلل في جلسة سرية، ولها الحق أن تؤجل الدعوى مدة مناسبة إذا كانت تتعلق بعيوب قابلة للشفاء، لكن لا تتجاوز سنة، فإذا انقضت المدة ولم تزل العلة خلالها، وأصرّ طالب الفسخ، قضت المحكمة بذلك.

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