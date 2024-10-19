تغريم امرأة ووقف رخصة قيادتها 3 أشهر

عاقبت محكمة السير في دبي امرأة أوروبية بغرامة 20 ألف درهم ووقف رخصة قيادتها ثلاثة أشهر، بعد إدانتها بتهم، منها قيادة مركبة برخصة غير سارية، وإتلاف مال مملوك للغير عبارة عن عمود إنارة، وسيارة كانت تقودها في حالة غير طبيعية. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمة كانت تقود سيارتها، ونتيجة عدم الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وبسبب الإهمال، انحرفت بشكل مفاجئ واصطدمت بعمود إنارة في أحد المجمعات السكنية، وتبيّن أنها كانت تقود السيارة برخصة منتهية، ولم تكن في حالة طبيعية.

واعترفت المرأة بالتهم المسندة إليها، ثم قررت المحكمة معاقبتها وفق المقرر على الجريمة الأشد، وقضت بتغريمها 20 ألف درهم، ووقف رخصة قيادتها.

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