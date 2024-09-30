أروقة المحاكم

لجأت امرأة إفريقية إلى حيلة غريبة للحصول على بطاقة هوية منسوب صدورها إلى الدولة بطريقة غير شرعية، إذ اتفقت مع متهم آخر مجهول، على تزوير البطاقة، وأمدّته ببياناتها، فاستخدم النسخ الضوئي لإدخال صورتها لتبدو البطاقة المزورة مثل الأصلية، لكنها تورطت في بلاغ «إتلاف»، وحين طلب منها أحد رجال الشرطة إبراز ما يثبت هويتها، قدمت له البطاقة، لكنه شك في صحتها.

وبعد التأكد من تزويرها، أحيلت إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتها بالحبس ثلاثة أشهر.

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