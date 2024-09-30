14 ألف درهم غرامة لـ «سائق دراجة»

قضت محكمة المرور الابتدائية في دبي بتغريم سائق دراجة نارية 14 ألف درهم، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري وإتلافه مركبة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يقود الدراجة النارية، ونتيجة إهماله وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين، انحرف فجأة بها وصدم حاجزاً خرسانياً، فاندلعت النيران فيها وتسبب في إتلافها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل استقام على صحة وسلامة إسناد الدعوى إلى المتهم، وفق ما تضمنه محضر الضبط، فضلاً عن اعترافه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

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