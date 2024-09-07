لجأ أربعة أشخاص من جنسية دولة عربية إلى الحيلة لاستدراج الراغبين في تغيير العملة خارج القنوات الرسمية، إذ أنشأوا حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعرضوا استبدال الدرهم بالدولار بسعر مُغرٍ.

وخططوا في ما بينهم لتوزيع الأدوار بحيث يتولى أحدهم الحديث مع الضحايا وإرشادهم إلى المكان، ويختص آخر بتوفير عملة مزيفة من الدولار، وما إن يصل الضحية إلى المكان حتى يقابله الثالث، فيما ينتظره الرابع والمتهمون الآخرون في مكان قريب لشد أزره.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن شخصاً خليجياً ابتلع الطعم وتوجه إلى المكان، والتقاه أحد المتهمين ووقف إلى جوار سيارته، ثم طلب منه إبراز المبلغ الذي يريد تحويله وهو 10 آلاف درهم مقابل 10 آلاف دولار، وأخرج له رزمة بالعملة الأجنبية ليؤكد له صدق نواياه، وبمجرد أن قبض المبلغ السليم بالدرهم رمى له الرزمة المزيفة من نافذة المركبة ولاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة المختصة من القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمهم بالتضامن مبلغ 10 آلاف درهم، وإبعادهم عن الدولة.

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