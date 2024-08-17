أقام شخص خليجي دعوى قضائية ضد صديق له بتهمة الاستيلاء على مبلغ 250 ألف درهم. إلا أن الدعوى الجزائية بين الصديقين انقضت بالتصالح، بعدما وصلت إلى المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أوهمه بأنه سوف يستثمر أمواله في العملة الرقمية ويضاعفها له، فوافق على العرض، وأرسل إليه مبلغاً ليشتري به دفعة أولى منها، ثم تواصل معه فأخبره المتهم بأن العملة في ارتفاع مستمر، ومن ثم أرسل إليه بقية المبلغ المطلوب، وأدرك لاحقاً أن هذه العملة وهمية ولا جود لها، وأنه تعرض للاحتيال، فحرك شكوى ضده.

وبعد نظر الدعوى قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وصدر بحقه حكم ابتدائي بالحبس ثلاث سنوات، فاستأنف ضد الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى ثلاثة أشهر، ثم طعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي انتهت إلى انقضاء الدعوى الجزائية بتصالح الطرفين.