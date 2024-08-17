حبس سائق ووقف رخصته 3 أشهر

قضت محكمة المرور في دبي بحبس سائق آسيوي شهراً، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس، وذلك بعد إدانته بتهمة قيادة مركبة في حالة غير طبيعية، وإتلاف مال مملوك للغير. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته تحت تأثير مشروب كحولي، وصدم بها مركبة أخرى.

كما أنه اعترف في تحقيقات النيابة العامة بالتهمتين الموجهتين إليه.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى اعتراف المتهم، ولصحته ومطابقته للحقيقة والواقعة، لافتة إلى أنه في ظل ارتباط التهمتين، يتعين الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.