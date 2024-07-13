وقع خلاف بين حدث من جنسية دولة عربية، يبلغ من العمر 11 عاماً، وشخص من جنسية دولة آسيوية، على لعبة في منطقة الألعاب بالحديقة التي تقع في المنطقة السكنية التي يقيمان بها، فبادر الأول بسبّه بعبارات نابية، ما دفع الأخير إلى تحرير بلاغ في الشرطة عن الواقعة.

وبسؤال الحدث المتهم عن الواقعة أقر بأنه كان بالفعل في المكان، وسب المجني عليه، لكن كان تصرفه عبارة عن رد فعل لقيام الأخير بسبّه أولاً. وأكد المجني عليه أنه لم يتعرض له بأي إساءة، وأن المتهم بادر بسبه دون أي مقدمات سوى خلاف أثناء اللعب.

من جهتها، أودعت الباحثة الاجتماعية بالنيابة العامة تقريرها عن المتهم، ورأت تسليمه لولي أمره، فيما لم يحضر إلى جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانوناً.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بسب المجني عليه بما خدش شرفه واعتباره، ومن ثم تقضي بإدانته، وقضت بتوبيخه وتسليمه إلى ولي أمره بعد أخذ سند تعهد منه بحسن رعايته.