أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجزاء في دبي آسيوياً بغرامة 10 آلاف درهم ضبط بحوزته كمية من المنتجات المقلدة لإكسسوارات هواتف ذكية عبارة عن بطاريات تحمل العلامة التجارية الأصلية، وأغطية خلفية، فضلاً عن عدد كبير من الشاشات. وأقر المتهم بعد ضبطه بحيازة البضائع المضبوطة، مدعياً أنها أصلية ومستوردة من الخارج، لكن تأكد من خلال المعاينة أنها مقلدة، وبناء على ذلك أحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته.