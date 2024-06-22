تغريم امرأة لسبها ابن عمها       

وجّهت امرأة من جنسية عربية وصلة من السب بألفاظ خادشة للحياء إلى ابن عمها، فحرر بلاغاً بحقها. وقد أحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها، لكنها استعملت الرأفة معها وعاقبتها بالغرامة.

وأفادت تفاصيل الواقعة بأن المجني عليه كان في مسكنه حين حضرت ابنة عمه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وجّهت له خلالها عبارات سب بذيئة بحضور امرأة أخرى.

من جهتها، أنكرت المتهمة ما وُجّه إليها من اتهام، عازية ما حدث إلى «كيدية البلاغ» من المجني عليه، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، لكن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإدانة وعاقبتها بالغرامة.