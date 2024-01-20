أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً والإبعاد بحق شخص شرع في سرقة إكسسوارات دراجة كهربائية (مقابض يد ومصباح كهربائي) من أمام إحدى محطات المترو، لكن الحارس أمسك به وسلّمه للشرطة. وأفادت أوراق الدعوى بأن الواقعة حدثت نحو الـ11 صباحاً أثناء مباشرة الحارس عمله في المحطة، إذ لاحظ تصرفات المتهم المريبة، وقيامه بسرقة أجزاء من دراجة هوائية تركها صاحبها في المكان المخصص لذلك أمام المحطة، فأمسك به.

وأقر المتهم بجريمته أمام النيابة العامة، وفي محضر استدلال الشرطة. كما اعترف بها خلال المحاكمة، وطلب استعمال الرأفة.

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