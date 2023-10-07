أروقة المحاكم

أيدت محكمة الاستئناف في دبي براءة مدرب سياقة اتهمته متدربة بالتحرش بها أثناء تعليمها طريقة قيادة السيارة. وأفادت المجني عليها في محضر الضبط بأن المتهم لمسها أثناء محاولة شرح شيء لها، وظنت في البداية أن ذلك عن طريق الخطأ لكنه أعاد الكرة مجدداً بملس ساقها، فغادرت المركبة وتقدمت بشكوى إلى المركز.

وبسؤال المتهم أنكر التهمة الموجهة إليها، ورأت المحكمة الابتدائية أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي بني عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي فدخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ومن ثم فإنها تشكك في صحة التهمة، خصوصاً أن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة، واعتصم المتهم بإنكاره.