أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس شخص إفريقي مدة ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، وتغريمه مبلغ 3000 درهم، بعد إدانته بسرقة شخص آسيوي، حيث باغته أثناء سيره وضربه على رأسه بيده، ثم دفعه وسرق محفظته من جيب بنطاله، وحاول المجني عليه مقاومته والإمساك به لمنعه من الهرب، لكن المتهم لكمه ولاذ بالفرار.

وتمكنت الشرطة من ضبطه خلال ساعات من ارتكاب الجريمة.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالجريمة، لكن نفى الاعتداء على المتهم، مقرّاً بأنه نشل المحفظة من جيبه فقط، وكانت تحوي أقل من 2000 درهم.