أروقة المحاكم

أتلف نزيل في أحد الفنادق جهاز تلفاز وستارة نافذة وطاولة طعام، بالغرفة التي كان يقيم فيها، وجعلها غير صالحة للاستخدام، مسبباً أضراراً بلغت قيمتها 2100 درهم. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم استأجر غرفة في أحد الفنادق في منطقة الرفاعة، لبضعة أيام. وتبين عند توجهه لتسليمها، أنه أتلف مقتنيات الغرفة، وأحدث أضراراً جسيمة بجهاز التلفاز والستارة وطاولة الطعام، إضافة إلى مقبض نافذة. وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بالتهمة، عازياً ذلك إلى شعوره بالقلق والتوتر، فانتهت المحكمة إلى إدانته وقضت بحبسه شهراً وتغريمه قيمة الأضرار التي أحدثها، وإبعاده عن الدولة.