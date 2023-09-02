أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً ضبطت بحوزته لفافة تحوي مخدر الحشيش أثناء محاولته دخول الدولة، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.

واشتبه في مركبة أثناء دخولها إلى الدولة عبر منفذ حتا، فتم تمرير حقائب المتهم على جهاز مسح الحقائب، ثم تم تفتيشها يدوياً بعد رصد مواد مشبوهة، فعثر على لفافة، تحوي مادة لها مظهر الحشيش. وتأكدت طبيعتها بعرضها على جهاز كشف المخدرات.

وأقر المتهم بحيازة المخدر للتعاطي، ثم تراجع عن أقواله أمام المحكمة التي لم تلتفت إلى إنكاره، بعد تأكيد تقرير الأدلة الجنائية أن المادة مخدر الحشيش.