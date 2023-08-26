أروقة المحاكم

دانت محكمة الجنح في دبي خليجية بتهمة سبّ امرأة أخرى عبر اتصال هاتفي مع صديقة مشتركة، أبلغت المجني عليها بفحوى العبارات المسيئة التي وجهتها لها المتهمة، وحكمت على المتهمة بغرامة 3000 درهم.

وقالت المجني عليها أمام النيابة العامة، إنها تلقت مكالمة من صديقتها «شاهدة في القضية»، أبلغتها بأن المتهمة نصحتها بالابتعاد عن الشاكية، ووجهت لها عبارات خادشة للشرف، فتقدمت ببلاغ ضدها.

وأنكرت المشكو بحقها التهمة، مشيرة إلى أن الشاهدة ادعت عليها، بسبب خلاف مالي، وحاولت أن تضغط عليها بهذه الوشاية حتى تتنازل عن حقها.