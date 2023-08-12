أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس امرأة إفريقية مدة شهر وإبعادها عن الدولة، لإقامتها علاقة مع متهم هارب، وحملها منه سفاحاً.

وثبت بمحضر الضبط، أن امرأة لجأت إلى المستشفى وأجرت عملية ولادة، وبسؤالها عن والد الابن، تبين أنها لا تحمل عقد زواج مصدق، وأدلت باسم شخص هارب.

وبسؤالها في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنكرت التهمة وقررت أنها متزوجة من الشخص الهارب، وأنه يقيم في بلادهما.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أركان الجريمة مكتملة بحق المتهمة، لكن نظراً لظروف الدعوى وظروفها، أخذتها بقسط من الرأفة، وحكمت بحبسها شهراً وإبعادها عن الدولة.