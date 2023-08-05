أروقة المحاكم

شرع ثلاثة أشخاص في سرقة دراجة كهربائية بعد أن بيتوا النية لذلك، فتوجهوا إلى مواقف الدراجات بمنطقة «جي بي آر»، وراقب أحدهم المكان، فيما قام الثاني بالتغطية على الثالث الذي شرع في قطع القفل، فتم اكتشاف أمرهم من قبل حراس الأمن والإمساك بهم، ثم إبلاغ الشرطة التي أحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة الشروع في السرقة. وبسؤال مسؤول أمني في المنطقة أفاد بأنه أثناء مناوبته شاهد المتهمين يحاولون سرقة الدراجة، فتوجه إليهم ولاذ الأول بالفرار، فيما أمسك بالمتهمين الآخرين اللذين أرشدا عن شريكهما. وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى حبسهم شهراً بعد استعمال الرأفة معهم وإبعادهم عن الدولة.