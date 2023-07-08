أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس امرأة شهراً مع إيقاف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، بعد ضبطها تتسول في شارع عام.

وأفادت وقائع الدعوى بأن دورية تابعة للشرطة رصدت المتهمة أثناء قيامها بالتسول، وطلب المساعدة من المارة في الطريق العام، وتم ضبط وأقر في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليها وطلبت استعمال الرأفة.

وأشارت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة وثبوت التهمة، بناء على واقعة الضبط واعترافها، لكنها رأت من أخلاقها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ارتكاب هذه الجريمة فاستعملت الرأفة معها.