أروقة المحاكم

قضت محكمة أول درجة في دبي بإدانة شخص آسيوي غيابياً بتهمة حيازة مبلغ 316 ألف درهم متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وعاقبته بغرامة 5000 درهم، وأحالته إلى المحكمة المدنية المختصة، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف كون الحكم أغفل الغرامة التي تعادل قيمة المبلغ. وأفادت أوراق الدعوى بأن المبلغ الذي حازه المتهم يعود إلى شركة تعرضت لجريمة احتيال، وقد ادعت من جانبها مدنياً أمام محكمة أول درجة مطالبة بإلزام المتهم بسداد المبلغ المستولى عليه.

من جهتها قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى لحين إعلان المتهم بالحكم الغيابي.