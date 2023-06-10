أروقة المحاكم

قبضت الجهات المختصة في دبي على خمس نساء ورجل من دولة آسيوية قدموا إلى الدولة جميعاً بتأشيرة زيارة، لكنهم كانوا يضمرون شيئاً آخر هو ممارسة التسول باعتبارهم من أصحاب الهمم، وتم ضبطهم جميعاً متلبسين بممارسة التسول، كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية حصيلة طلبهم المساعدة المالية من المارة.

وبسؤال المتهمين في الواقعة أنكرت النساء الخمس التهمة الموجهة إليهن في محضر استدلال الشرطة، لكن جميع المتهمين اعترفوا بذلك في تحقيقات النيابة العامة. وبعد النظر في الواقعة من قبل محكمة الجنح في دبي، قضت بحبس كل منهم 10 أيام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وإبعادهم عن الدولة.