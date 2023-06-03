أروقة المحاكم

تصرف حارس أمن في إحدى محطات المترو بطريقة سريعة حين شاهد شخصاً يسرق إكسسوارات دراجة كهربائية (مقابض يد ومصباح كهربائي) من أمام المحطة، فأمسك به وسلمه إلى الشرطة.

وأفادت أوراق الدعوى بأن الواقعة حدثت نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً أثناء مباشرة الحارس لعمله في المحطة، فلاحظ تصرفات المتهم المريبة، وقيامه بسرقة أجزاء من دراجة هوائية تركها صاحبها في المكان المخصص لذلك أمام المحطة، ومن ثم أمسك به.

وأقر بجريمته، كما اعترف بها خلال المحاكمة وطلب استعمال الرأفة، وانتهت المحكمة إلى إدانته وقضت بحبسه شهراً.