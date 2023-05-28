أروقة المحاكم

تورط رجل عربي في سب امرأة من الجنسية ذاتها عبر الهاتف، موجهاً إليها عبارات «أنت غبية.. أنت حيوانة»، في حضور أحد الشهود، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده، وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمه 1000 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى بأن بلاغاً ورد بوجود مشكلة في مقر شركة، فانتقلت الدورية لتجد المجني عليها التي أفادت بأنها تعرضت للسب عبر الهاتف إثر خلافات مالية، فحضرت إلى شركته، لكنه كرر فعلته ووجه إليها العبارات ذاتها مع شتائم أخرى.

وأنكر المتهم التهمة لكن رأت المحكمة توافر أدلة الثبوت وقضت بإدانته وتغريمه 1000 درهم.