أروقة المحاكم

لم يلتزم عامل نظافة في مطار دبي بواجبات عمله، حين عثر على سماعة هاتف لاسلكية تقدر قيمتها بنحو 850 درهماً، نسيها صاحبها، فاستولى عليها، مورطاً نفسه في جريمة «الاستيلاء على مال ضائع». وقد ضبط العامل وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي استعملت الرأفة معه، وعاقبته بغرامة 2000 درهم، إضافة إلى قيمة السماعة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يمارس عمله كالمعتاد حين عثر على السماعة، فاستولى عليها لنفسه،

وأقر بذلك في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة.