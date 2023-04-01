أروقة المحاكم

دانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً حاز وباع منتجات مقلّدة، عبارة عن قاطعة أسلاك (كماشة)، تتشابه مع المنتج الأصلي. وبحسب تفاصيل الدعوى، فقد وردت شكوى إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، من وكيل العلامة التجارية المقلدة، تفيد ببيع منتجات تحمل العلامة ذاتها. وبالتحري تأكدت صحة الشكوى، وتم دهم المحل، وضبطت 3500 قاطعة أسلاك. وبمواجهة المتهم، أقرّ بحيازتها بقصد بيعها. وثبت في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن التشابه بين البضاعتين من حيث التصميم العام والشكل، يعرّض المستهلك العادي للغش التجاري، على الرغم من اختلاف الاسم التجاري.