■ ما الجريمة التي إذا اقترفها المتهم يوضع تحت مراقبة الشرطة حتى بعد تنفيذه العقوبة؟

«أ.ف»

■■ حتى نجيب عن هذا التساؤل يجب معرفة الفرق بين العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية.

العقوبات الأصلية، كما نص عليها القانون، هي عقوبات القصاص والدية والإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والحجز والغرامة.

أما العقوبات التبعية فهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، مثل الخضوع لمراقبة الشرطة، والعزل من الوظيفة.

وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليها في الحكم، فمن حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة أو أو في جريمة تزييف نقود، أو تزويرها، أو تقليدها، أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية، أو محررات رسمية، أو في جريمة رشوة، أو إختلاس، أو استيلاء، أو إضرار بالمال العام، أو سرقة، أو حريق عمد، أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة، وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية، مدة مساوية لمدة العقوبة، على ألا تزيد على خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تخفف مدة المراقبة، أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها.

وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، ترتب على الحكم عزله من الوظيفة، ولا يشترط ذكر العزل من الوظيفة في الحكم.