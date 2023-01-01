عصابة تتخصص في سرقة عوادم السيارات ليلاً

ضبطت شرطة دبي صديقين آسيويين احترفا ارتكاب نوع غير مألوف من السرقات، وهو عوادم السيارات، وأجهزة ملحقة بالعوادم مخصصة لحماية البيئة، بالتعاون مع صديقين لهما هاربين، وأحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة السرقة، فيما أحالت آسيوياً ثالثاً يعمل في مجال الخردة «السكراب» اعتاد شراء المسروقات منهما بأسعار زهيدة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة السرقة ليلاً، فيما وجهت للثالث تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم وقضت عليهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمهم قيمة الأجهزة والقطع التي قاموا بسرقتها وإبعادهم عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، ودار في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين المقبوض عليهما شكلا مع آخرين هاربين عصابة لسرقة عوادم السيارات.

وأشارت إلى أنهم توجهوا ليلاً في سيارة صالون عائدة لأحدهم إلى مواقف إحدى البنايات، واستهدفوا سيارة من طراز «ميتسوبيشي باجيرو» بعد أن تأكدوا من خلو الطريق من المارة، ونزلوا أسفل المركبة لفك جهاز ملحق بعادمها، مخصص لحماية البيئة من انبعاثات الكربون، تقدر قيمته بنحو 2200 درهم، ثم فروا هاربين من المكان، وباعوا الجهاز إلى المتهم الثالث في القضية، الذي اعتاد شراء المسروقات منهم مقابل مبالغ أقل من قيمتها.

وأكدت الشرطة أنها أعدت كمائن لهم، وعثرت على مسروقات بحوزة المتهم الثالث.

وشهد المجني عليه في الواقعة محل الدعوى بأنه أوقف مركبته في مواقف البناية التي يقطن بها بعد عودته من عمله، وحين اتجه إليها صباح اليوم التالي وحاول تشغيلها، فوجئ بصدور ضجيج مرتفع من السيارة، فنزل لتفقد المشكلة، وفوجئ باختفاء العادم كلياً، وتبين من خلال المعاينة أن شخصاً مجهولاً أو أكثر تمكن خلال الليل من فك العادم وسرقته، فأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه فور ورود البلاغ من المجني عليه تم تشكيل فريق بحثي، أجرى التحريات اللازمة، وتمكن من تحديد هوية المتهم الأول، وإعداد كمين له وضبطه.

وأشار إلى أن المتهم أفاد بأنه خطط مع متهمين آخرين لسرقة عوادم السيارات، وكان دوره توصيل بقية اللصوص بسيارته إلى مواقف المركبات المستهدفة، وأرشد إلى المتهم الثاني الذي قبض عليه لاحقاً.

وأوضح أن المتهم الثاني أقر بمشاركة المتهمين في تنفيذ الجرائم، لافتاً إلى أنه توجه برفقتهم إلى مكان الواقعة وتولى مراقبة الموقف للتأكد من عدم وجود مارة، فيما نفذ بقية المتهمين السرقة، وبيع العوادم للمتهم الثالث، وتحصل على 200 درهم نصيبه من عملية السرقة.

وأشار الشاهد إلى أن المتهمين الأول والثاني تعرفا إلى المتهم الثالث الذي يعمل في مجال قطع الغيار والخردة «سكراب» الذي أقر بدوره في الجريمة، مضيفاً أنهما أرشدا رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وشرحا كيفية فك العوادم باستخدام مفك براغي.

من جهتها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة، وفق ما أقر به المتهمون بمحضر استدلال الشرطة، وما اطمأنت إليه من أقوال المجني عليه وإفادة شاهد من شرطة دبي، وقضت بحبسهم ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة، وتغريمهم قيمة الجهاز المسروق من المركبة محل الواقعة.

• المجني عليه أوقف مركبته ليلاً، وحين اتجه إليها صباحاً وحاول تشغيلها فوجئ بضجيج مرتفع يصدر منها.



• أحد المتهمين تولى مراقبة الموقف للتأكد من عدم وجود مارة، وتحصل على 200 درهم، نصيبه من عملية السرقة.