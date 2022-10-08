■ هل يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمها؟ وهل يصح ذلك الزواج؟

(ع.ع)

■■ الجنون في المفهوم القانوني حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة الإدراك «أو العقل أو الوعي».

والجنون نوعان، جنون مُطبق أي أنه مصاب بهذه العلة منذ ولادته، ويصعب عادة شفاؤه، وجنون غير مُطبق، أي أن الجنون لديه وجد حديثاً أو يتناوب، ويكون قابلاً للعلاج.

أما المعتوه فهو ناقص العقل من غير جنون، أي ليس في وضع عقلي سليم، أو غير مؤهل ذهنياً، ويكون عادة شخصاً عاجزاً عن كل شيء، إلى درجة لا تسمح له بالانتباه إلى شؤون العضوية واحتياجاته مثل الجوع أو شعوره بالشبع، ولا يجوز تكليف معتوه بأمور دقيقة.

أما بالنسبة لعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه، فقد تقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020، أنه لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما إلا بإذن القاضي، وبعد توافر شروط قبول الطرف الآخر الزواج منه، بعد اطلاعه على حالته، وكونه مرضاً لا ينتقل منه إلى نسله، وكون زواجه فيه مصلحة له.

ويتم التثبيت من الشرطين الأول والثالث بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.

راعى المشرع الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، وقيد مسألة الزواج باشتراطات منطقية وموضوعية تراعي مصالح جميع الأطراف.