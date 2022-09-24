أروقة المحاكم

ألقت شرطة دبي القبض على لصين (إفريقيين)، استهدفا الدراجات الهوائية التي يتركها أصحابها في أماكن سهل الوصول إليها، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة دراجتين بقيمة 6000 درهم، ملك شخص أوروبي، وباعاها بـ400 درهم لمتهم ثالث تم القبض عليه كذلك، بعد إدانته بالتحصل على المسروقات منهما وإعادة بيعها.

وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الثلاثة شهراً واحداً وغرامة 6000 درهم وإبعادهم عن الدولة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهمين الأول والثاني اتخذا من السرقة وسيلة لكسب المال، ودأبا على استهداف الدراجات الهوائية، وأنهما تفقدا المكان الذي يترك فيه المجني عليه دراجتيه بمواقف أسفل البناية التي يقيم فيها، واستغلا خلو المكان من المارة، وقام الأول بمراقبة المكان فيما قصّ الثاني السلسلة التي تربط الدراجتين، واستوليا عليهما، ولاذا بالفرار وقاما ببيعهما لمتهم ثالث، رغم علمه بأنهما حصيلتا السرقة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه يسكن في شقة بالبناية التي شهدت الواقعة، وكان يركن دراجتيه الهوائيتين في المواقف السفلية منذ شهر، وحين تفقدهما لم يجدهما، فأبلغ عن الواقعة، وتم تشكيل فريق عمل من التحريات، في ظل تكرار البلاغات المشابهة، وتوصل رجال المباحث إلى المتهمين وتم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الدراجات الهوائية والكهربائية المسروقة.

واعترف المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في سرقة دراجتي المجني عليه، وأن دوره اقتصر على مراقبة المكان، فيما يتولى زميله قص السلسلة وسرقة الدراجتين، وأنهما باعا الدراجتين للمتهم الثالث بمبلغ 400 درهم، فيما اعترف المتهم الثالث بشراء الدراجتين وباعهما بـ600 درهم لشخص آخر حسن النية.