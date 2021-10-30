محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق عامل بناء حاول تهريب 1.6 كيلوغرام من «الماريغوانا» داخل كيس أعشاب غذائية، وتم ضبطه من قبل جمارك دبي، وادعى أنه لم يكن يعلم بمحتوى الكيس الذي أخذه من شخص في بلاده.

وقال شاهد من جمارك دبي في التحقيقات إنه تم الاشتباه في المتهم، وبتفتيش حقيبته لم يعثر على شيء، وكان يحمل كيساً بلاستيكياً في يده يحوي أعشاباً غذائية، عثر داخله على أكياس بلاستيكية صغيرة، تحتوي على «الماريغوانا»، وزعم أنه استلم الكيس من أحد الأشخاص في بلاده دون علمه بمحتواه، بغرض تسليمه لشخص آخر داخل الدولة.

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