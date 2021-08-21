محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■■ أحالت النيابة العامة في دبي نادلاً (آسيوياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لأنثى. وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه تم ضبط امرأة بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، وبسؤالها عن مصدر المخدرات أرشدت إلى المتهم الذي أقر بجريمته.

■■ انتهت مشاجرة بين خليجي وشخص أجنبي بإصابة الأخير بعاهة مستديمة 2%، فيما تعرض الأول لإصابات متفرقة، وأحالت النيابة العامة في دبي، الخليجي إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاعتداء وإحداث عاهة مستديمة دون قصد، فيما ارتكب الثاني جنحة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

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