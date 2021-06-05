محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

شكل عامل وسائق وثالث هارب (آسيويون)، عصابة لسرقة الكبلات الكهربائية، ونجحوا في سرقة كبلات بنحو 60 ألف درهم.

وقال شاهد من الشركة إنه اكتشف سرقة الكبلات وتبين أن المتهمين استغلوا عدم وجود كاميرات مراقبة وحراسة، وكسروا الباب وسطوا على المستودع.

وقال شاهد في شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق عمل والقبض على اثنين من المتهمين، واعترفا بأنهما حددا المستودع واستغلا مع شريكهما الثالث عدم وجود حراسة وكاميرات مراقبة وكسروا الباب.

وأحالت شرطة دبي المتهمين إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات.

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