المصدر: يقدمها المحامي بدر عبدالله خميس.

■ما معنى اليمين المتممة؟ وهل هناك شروط خاصة تحكمها؟ وفي أي الحالات يمكن اللجوء إلى اليمين المتممة؟ (أ.ع) دبي

■■اليمين المتممة هي تلك التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أيٍّ من الخصمين في الدعوى، رغبة منه في تحري الحقيقة خالصة.

ويشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل حاسم، وألا تكون خالية من أي دليل بمعنى أن تتضمن دليلاً أو أكثر، ولكنها أدلة غير قطعية، أو غير قادرة على النهوض بالحكم.

وللقاضي أولاً، بما له من سلطة تقديرية، أن يقرر ما إذا كانت هذه الأدلة غير كافية لتكوين عقيدته وإصدار حكمه بناء عليها أم لا، وذلك عملاً بموجبات نص المادة 62 من قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992، وتعديلاته التي تنص على أنه: «للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيٍّ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون خالية من أي دليل – ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر».

ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة في حكمها، فهي ليست حُجة مُلزِمة لها، لأنها لا تحسم النزاع.

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