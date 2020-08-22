أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شخص آسيوي سرق مع ثلاثة آخرين 2000 درهم وهاتفاً من امرأة بالإكراه، بعد اعتدائهم عليها إلى أن تدخل رجل تواجد مصادفة فأنقذها، وفر المتهمون.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت متوجهة إلى سكن العمال في منطقة المحيصنة برفقة سائق الشركة، بهدف تسليم أحد الموظفين مبالغ مالية، وعند وصولهما نزل السائق ليستدعي العامل، ففوجئت بأربعة أشخاص يهاجمونها، واعتدوا عليها وسحبوا حقيبتها، فاستغاثت لكن المتهمون سرقوا حقيبة تحوي 2000 درهم وبطاقتها البنكية وبطاقة الهوية وهاتفاً.

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